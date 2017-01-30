小S胖成包子臉 崩潰喊「X的」怨要戒酒

小S保養得宜，擁有凹凸有致好身材。（圖／中時資料照）

小S哀怨喊自己胖成包子臉。（圖／取材自小S臉書）

藝人小S雖已是3個孩子的媽，但平常注重保養和擁有練舞的習慣，使她仍保持年輕外貌及凹凸有致的好身材，不時曬出居家生活照都廣受好評。今她卻驚覺自己胖成包子臉，崩潰爆粗喊話要戒酒。

小S今在臉書曬出自拍美照，只見她脂粉未施，雖然臉頰冒出一顆痘，但膚質看來依舊白皙光滑，而這次她還戴上墨鏡，哀怨說是要遮她的包子臉，更激動喊「X的，又要再經歷一次戒酒戒澱粉！」接著幽默表示「這是我要的選擇，我沒有要當假裝快樂的胖子!但你真快樂我也挺羨慕你的！」

看到小S崩潰的樣子，不少網友大呼想逼死誰，認為她已經很瘦了，而小S也搞笑親回「沒看我裸體」，引來眾人跟著起鬨說想看，相當逗趣。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)