美趨孤立小英繼續瞎矇亂撞 「台灣會比金融海嘯更艱困」

陳學聖指出，美國總統川普(右圖)一上任立刻退出（TPP），小英(左圖)再繼續瞎矇亂撞，台灣會成第一個直接受害者。(中時資料照、美聯社資料照)

美國總統川普一上任，立刻退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP），國民黨立委陳學聖指出，當美國走向孤立主義，台灣是第一個直接受害者，蔡英文政府若不趕快改善兩岸關係，繼續瞎矇亂撞，台灣經貿前景令人憂心，「會比金融海嘯時候更艱困！」

陳學聖點出，蔡英文政府上台後，只想依賴美國、日本，但台灣被迫孤立後，和其他國家還享有雙邊或多邊經貿協議，但台灣沒有機會跟其他國家簽訂單邊或多邊協定，蔡政府唯一出路是走新南向，問題是不跟中國大陸保持友好關係與對話，台灣想要加入東協也很困難，因為東協不管「幾加幾」，也不會加到我們，新南向也是假的。

陳學聖說，美國退出TPP，日本也自身難保，台灣最大困境是無法跟其他國家簽訂單邊或多邊協定，因此「重新開啟兩岸的對話，建立共識，是台灣突破困境的唯一道路。」

海基會董事長田弘茂力邀大陸海協會長陳德銘訪問金門，希望新的一年能和大陸積極探討彼此能接受的共識。不過，陳學聖指出，兩岸共識不是換了地點，就可以談新的方向，重點是雙方有沒有好的方案，蔡政府必須要跟對方坐下來好好談。

(中時電子報)