高雄燈會初三登場 大港花火秀璀璨夜空

高雄燈會藝術節初三晚熱鬧登場，今年高市府以幸福雞立為主題，除將愛河兩旁以傳統、創意燈飾布置美輪美奐外，最受矚目的是首場在西子灣綻放的「大港花火秀」，粗估吸引30萬人觀賞；首創全台結合山、海、河美景的高空煙火長度達10分6秒，在1000米長防波堤施放，而元宵節最終場長達20分17秒，象徵2017。

燈會藝術節今晚在九天甲仙藝能家園演出「齊天戰鼓」，展現出千軍萬馬、氣蓋山河的氣勢下展開，市長陳菊率市府團隊齊跳「吱吱叫大會舞」一起舞動雞年；7點登場是具有童趣的「愛河水上劇場燈光煙火秀」及浪漫的「光榮碼頭港灣煙火秀」，多組歌手及多知名樂團輪番演唱炒熱年節氣氛。

高雄燈會以幸福的一天及世界奇「雞」童話為主題，打造10座3米高的燈飾，並以愛．幸福為元素呈現多樣創意燈飾，而今年也特別設置宗教燈區，有3D地畫結合花燈、Q版關公、小沙瀰花燈及長達24公尺的巨龍花燈；另還有總獎金100萬元的燈飾佈置競賽，超過100座的傳統、創意燈飾將愛河點亮。

燈會從1月30日大年初三歡慶到2月12日，為讓民眾感受不一樣的2017高雄，首次在西子灣及旗津長達1000米的防坡堤上施放3場高空煙火，煙火造型以蓮花為主軸，有紅蓮、白蓮等上千種蓮花樣式。

煙火施放時間分別用「106」和「2017」為設計概念，首場及2月4日這場以106為主，晚上10點施放10分6秒；2月11日元宵節最終場則以「2017」為概念，晚上12點施放長達20分17秒。

(中時)