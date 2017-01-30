帆船翻覆6人落海 遊艇經過全救起

1艘無動力帆船30日在台南市安平外海意外翻覆，所幸有遊艇經過，將落海6人全數安全救回。獲救者被送到海巡安檢所時，裹著大浴巾相當低調。中央社記者楊思瑞攝 106年1月30日

1艘載有6人的無動力帆船30日在台南安平外海意外翻覆，所幸正好有遊艇經過，將落海6人全數安全救回，由海巡人員協助檢傷。（海巡署岸巡五二大隊提供。）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年1月30日

1艘無動力帆船30日在台南市安平外海意外翻覆，所幸遊艇業者林宜德（右）駕駛遊艇經過，將落海6人全數安全救回，海巡人員也表達謝意。中央社記者楊思瑞攝 106年1月30日

1艘載有6人的無動力帆船今天在台南市安平外海意外翻覆，所幸正好有1艘遊艇經過，將落海6人全數安全救回，沒有人受傷。

海巡署南部地區巡防局安平漁港安檢所蔡家文表示，下午3時許接獲海巡署118報案專線報案，指稱有一艘帆船在安平外海翻覆；隨即調派100噸級、20噸級的艦艇前往救援。抵達現場時，發現已有1艘小遊艇將落水者全數救起。

金星遊艇公司負責人林宜德表示，上午從高雄駕駛私人小遊艇到台南安平老街遊玩、吃東西；回程時經過安平外海，突然發現有一艘船疑似翻覆，駛近查看後發現有6人在海中載浮載沉，就馬上把人一一拉到船上，獲救者自稱已在海上漂浮近1個小時。

林宜德說，6人當時都有穿著救生衣，健康狀況都還算良好；隨後就把船開到安平漁港安檢所，由海巡人員接手處理。

蔡家文表示，落水的6人是由54歲的帆船教練高姓男子，帶著1男4女5名年輕顧客，在海邊體驗帆船操控遊憩活動。但下午風浪轉大，帆船船桅斷裂後導致翻船，在岸邊的同邊見狀後就打電話報案。

落水的6人被送到安檢所後，都只裹著大浴巾休息，面對媒體詢問顯得相當低調。台南市消防局派出救護車待命，但6人自覺健康無虞，都婉拒送醫。

蔡家文指出，冬季的海上風浪變化較大，建議在天氣狀況不佳時，最好不要冒險出海從事海上活動，以免發生危險。1060130

(中央社)