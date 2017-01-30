小金門擲筊比賽，4000餘人拚轎車

小金門保生大帝廟春節擲筊比賽，拚手氣的民眾大排長龍。（李金生攝）

民眾「卜杯」拚手氣，競爭十分激烈。（李金生攝）

擲筊比賽連戰3天，有3人各以8個聖筊進入決賽。（李金生攝）

來自金城鎮的郭載鵬（左）連闖3關，贏得首獎轎車。（李金生攝）

不分男女老少，大家添香油錢「卜杯」拚手氣。（李金生攝）

主委洪成發鄉長（右）頒獎給新科轎車得主郭載鵬。（李金生攝）

連闖3關脫穎而出，轎車得主郭載鵬和家人十分開心。（李金生攝）

除了頭獎轎車，現場還準備了包括機車、電視、烤箱等100多個獎項。（李金生攝）

已邁入第13年的小金門（烈嶼鄉）保生大帝廟春節擲筊比賽，大年初一起連3天吸引4000餘位軍民拚手氣，結果來自金城鎮東門的郭載鵬脫穎而出，在PK賽最終以連續4個聖筊獲勝，順利將價值50萬餘元的首獎轎車開回家。

拜春節好天氣之賜，金門春節重頭戲之一的烈嶼鄉保生大帝擲筊比賽，連3天每日從早到晚強強滾，累計吸引4000多位軍民，包括本地鄉親、觀光客在內參加角逐。

也是小金門保生大帝廟主委的洪成發鄉長指出，信眾只要添香油錢300元，便可獲得祈福卡1張，取得參加「卜杯」比賽的資格，連續擲出3個聖筊者，即可進入大年初三的決賽。

結果，家住金城鎮東門的郭載鵬，先是以連續8個聖筊闖入決賽，最後在PK賽中再以連續4個聖筊，擊敗另2名角逐者，在全場此起彼落的 加油聲中，一舉奪得首獎價值50萬餘元的轎車。

今年新科首獎得主郭載鵬也是小金門女婿，他陪另一半回娘家，並赴保生大帝廟上香祈福，竟意外連闖3關贏得轎車，全家人開心得合不攏嘴。他原本就有意幫老婆買輛車代步，如今保生大帝送來新車，真的感謝神明的庇佑。

除了頭獎轎車，現場還準備了包括機車、電視、烤箱等100多個獎項。就算手氣不夠好全部摃龜，主辦單位也貼心的為每位進入決賽的參賽者，準備泡麵1箱或白米1包，讓信眾將好運帶回家。

(中時)