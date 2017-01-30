初四將現北返車潮 多用大眾運輸避塞車

明天是大年初四，高公局預估上午以南下車潮為主，下午則將出現北返車潮，提醒用路人注意行車安全，可多用公共運輸或替代道路避免塞車。

交通部國道高速公路局表示，明天初四為春節假期第5天，預期上午仍以南下旅遊車潮為主，國1南下湖口-新竹系統、國3南下鶯歌系統-關西、快官-南投及國5南下南港系統-坪林等路段可能出現較壅塞狀況。

下午則以北返車潮為主，國1西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口、國3龍潭至鶯歌系統及國5頭城至坪林等路段可能出現較壅塞狀況，預估全日總延車公里為140百萬車公里。

高公局指出，明天實施主要交通疏導措施包括深夜11時至凌晨6時國道全線暫停收費，全日24小時封閉國1埔鹽系統北上入口、國3名間雙向及竹南北上入口；9至14時國1北上高雄端至湖口、國3北上九如（屏東）至大溪，15至20時國5北上蘇澳至頭城等路段實施高乘載管制。

高公局呼籲，為避免連假在國道上塞車，請用路人儘量利用公共運輸工具，自行開車可利用替代道路，並注意行車安全，切勿疲勞駕駛；行前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全，也可收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況。1060130

(中央社)