初四將現北返車潮 多用大眾運輸避塞車
明天是大年初四，高公局預估上午以南下車潮為主，下午則將出現北返車潮，提醒用路人注意行車安全，可多用公共運輸或替代道路避免塞車。
交通部國道高速公路局表示，明天初四為春節假期第5天，預期上午仍以南下旅遊車潮為主，國1南下湖口-新竹系統、國3南下鶯歌系統-關西、快官-南投及國5南下南港系統-坪林等路段可能出現較壅塞狀況。
下午則以北返車潮為主，國1西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口、國3龍潭至鶯歌系統及國5頭城至坪林等路段可能出現較壅塞狀況，預估全日總延車公里為140百萬車公里。
高公局指出，明天實施主要交通疏導措施包括深夜11時至凌晨6時國道全線暫停收費，全日24小時封閉國1埔鹽系統北上入口、國3名間雙向及竹南北上入口；9至14時國1北上高雄端至湖口、國3北上九如（屏東）至大溪，15至20時國5北上蘇澳至頭城等路段實施高乘載管制。
高公局呼籲，為避免連假在國道上塞車，請用路人儘量利用公共運輸工具，自行開車可利用替代道路，並注意行車安全，切勿疲勞駕駛；行前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全，也可收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。