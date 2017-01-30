彭佳嶼水電工落海失蹤 擴大搜尋未果

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彭佳嶼燈塔委商駐島水電修繕莊姓人員，傳出落海失蹤。基隆海巡隊派遣船艇及東部機動海巡隊派遣南投艦，於現場海域持續搜救，並啟動搜救優選系統搜尋，但尚未尋獲落海者。

海巡單位今天表示，中午巡防區通報，內政部空勤總隊直昇機通報，於彭佳嶼碼頭前方疑似發現一具遺體，但船艇回報，抵達通報海域並未發現，目前仍持續擴大搜尋。

基隆海巡隊昨天接獲海巡署第二巡防區通報，彭佳嶼燈塔委託包商駐島水電修繕人員莊姓男子，於島上落海，並漂向西北方。

基隆海巡隊立即派遣8人船艇前往，東部機動海巡隊派遣南投艦趕往現場，並啟動搜救優選系統搜尋，協助搜救。1060130

(中央社)