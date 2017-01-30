新北平安袋 助急難救助民眾過年
新北市中和區57歲陳姓緬甸華僑，春節前夕遺失錢包，身無分文，騎著破舊腳踏車閒逛，熱心的商家拿食物給予充飢，中和警分局景安派出所協助，給予關懷讓他可以過年。
警方表示，29日下午，陳姓男子走進景安派出所，靦腆的向值班警員說，「有人告訴他，肚子餓，可到派出所取泡麵吃」。
所長蔡天瑞和值班巡佐葉慶瑞得知陳男的處境，立即給予食物充飢。蔡天瑞說，新北市政府春節加強關懷，發放平安袋，袋內有「白米、麵條、泡麵、沖泡粥、罐頭及麥片」等民生物資。
警方說，平安袋對弱勢家庭或經濟困難，提供及時扶助與服務，讓弱勢民眾也能安心過好年。
陳男向警方說，民國76年，一家人從緬甸移居台灣，在中和買了房子。8年前，父母親、弟弟移民到美國，把房子賣掉。自己獨留台灣以打零工維生，現在身上沒有錢，將等開工時，再向老闆借錢。 1060130
(中央社)
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