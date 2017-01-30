喜氣求財 廟宇人龍鑽轎腳求發財金

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新北市民把握金雞年求財好時機，到各大廟宇祈福走春拜廟，為爭取機會拿到限量發財金，幫助新的一年荷包滿滿，板橋慈惠宮信眾，排隊人龍爭相「鑽轎腳」，希望獲得庇佑求財。

從除夕晚到大年初五開工日，都是民眾求財的熱門時段，新北各大求財靈廟，也都鎖定這段期間發送祈福品，讓民眾招財納福。中和的福和宮，初五上午10時，會有迎財神、跳加官贈錢母活動，歡迎民眾參加。

板橋慈惠宮表示，直到大年初五都舉辦發送「發財金」，每天中午12時與下午4時，分別舉辦限額1500位的躦轎腳得錢母；昨天與今天，人龍從府中路排入地下道，轉到文化路人行道，相當矚目。

板橋北極宮也將在元宵節下午5時，發送開運金幣，石門洞五龍宮準備仙師傳愛發財錢母，讓民眾帶在身邊賺大錢。

若想要向神明借錢發財，則有子錢換母錢，及預借發財金兩種方式，如石碇的五路財神廟，民眾只要求擲聖筊後，就可借走案上的20元，當作發財金。

石碇的姑娘廟也以發財金聞名，民眾每次可以借20元，將錢幣放入紅包袋，放在神案祈求，說明還願方式後，將發財金存入銀行，象徵財運進財庫，民眾還可以再湊齊168元，象徵新年一路發。

蘆洲湧蓮寺副總幹事李嘉蓉表示，到廟中求財沒有特殊禁忌，只要鮮花素果到廟中參拜，並將拿到的錢母順時針過火就可發揮效用，事後一定要還願，若不小心將錢母花掉也不用擔心，只要重新到廟中求取即可。

想隨身攜帶錢母的民眾，可前往中和南山福德宮，換取錢母的位置，在寺廟內的後殿第三爐，只要在土地公前默禱，並投入10元子錢，再拿走爐前的1元錢母，就可以隨身攜帶。

蘆洲湧蓮寺除了萬兩黃金打造的觀音像，文武財神殿前的金元寶也是求財民眾必訪，只要參拜後，就可在金元寶上由外往內撥連續三次，將財氣撥入口袋。

八里五福宮供奉五路財神，也供奉招財、進寶童子，被稱為「偏財神」，過年期間，不少人將彩券或刮刮樂拿到廟中過火。 1060130

(中央社)