川普移民命令犯眾怒 民主黨議員籲收回

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美國聯邦參議院民主黨領袖舒默，今天呼籲美國總統川普收回限制7個穆斯林國家移民的行政命令。舒默說，此舉讓美國顯得「更不人道、更不安全、更不美國」。

路透社報導，舒默（Chuck Schumer）今天在紐約表示，「（行政命令）必須立即收回，民主黨將提出新法案推翻（這個行政命令）。」

舒默也表示，國土安全部部長凱利（John Kelly）告訴他，目前在美國機場遭留置的42人，將依法院昨晚發布的命令處理，允許入境美國。

舒默說，凱利也告訴他，川普的行政命令不會影響持有綠卡者，和政府之前發布的聲明相左。1060130

(中央社)