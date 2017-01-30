幼貓春節跌落水溝 動保處救援不打烊

春節期間，新北市土城區永安街115巷，有小貓受困水溝，無法自行脫困。新莊區思源路有貓在車底下，市府動保處動保員，救援不打烊，忙碌前往各地救助。

動保處今天表示，值班人員李雪鳳，春節期間接到報案電話，指示動保員李金明到達土城永安路現場，判斷可能是二隻貓互相追逐玩耍時，不慎跌落臭排水溝。

李金明查看，確認小貓健康狀況無虞，且行動自如，考量地形結構及救援困難度，用捕貓網一網打盡，救援成功。動保處以水煮雞肉並打成肉泥，悉心照顧，小貓已展現親近人的習性。

剛結束救援任務，李金明又接獲救援通知，新莊區思源路有貓在車底下，請求救援。動保人員馬不停蹄，現場發現有貓可能因為天氣冷，躲車底下，

車主表示，不敢開車，擔心會壓死小貓。動保員李金明以手電筒尋找小貓位置，發現牠躲在前輪內側，以迅雷不及掩耳的速度捉住小貓，救援成功。

農業局表示，動保處急難動物救援每個月達300件，多是協助動物車禍重傷及樓頂涵洞受困，其餘包括外傷、墜樓、中毒、失溫脫水、捕獸夾、年老生病，甚至是黏鼠板、虐待等案件。需機警熱心的民眾在第一黃金時間通報。1060130

(中央社)