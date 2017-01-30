年初三早點睡 大陸各地風俗多
今天是年初三，老北京在這一天會早睡，好讓「老鼠娶親」，此外，也會在家與家人吃蛋餅，蛋與餅相連，象徵骨肉相連，兄弟齊心努力，創造美好生活。
北京晨報報導，從宋朝開始，初三這一天習慣不出門、不走訪親友、不掃地等，讓初一初二的勞累可以在初三得到休息。不過，民俗學家高巍表示，禮儀可以變通，如果不能按照習俗交際，初三補做前兩天的事也是可以的。
根據傳說，初三是老鼠娶親的日子，老北京人習俗是晚上早睡，讓出空間給老鼠舉行婚禮，同時在屋裡撒上穀粒。高巍說，這反映古人對動物不趕盡殺絕的共存狀態，也有借老鼠的光，希望新的一年家中人丁興旺的意思。
中國大陸各地在初三這一天也有不同習俗，譬如北京人會吃蛋餅，圓形餅皮象徵團圓，蛋餅相連則是骨肉一起努力之意。在山西太原，這一天會全家族共祭祖先並食用供品。
在海南，初三這天會把大年三十特地多煮的乾飯、雞與鴨的頭腳用油爆鍋炒後再吃，表示去年有東西餘到今年，也表示年已過去。
古人將這初三作為春節的最後一天，所以會把過節的松柏枝及所掛的門神等一起焚化，表示年過完，馬上要開始經營生意了。1060130
(中央社)
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