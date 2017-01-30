機捷初六試營運 蔡總統31日親體驗

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桃園機場捷運於2月2日大年初六試營運，總統蔡英文明天將視察搭乘，親自從機場捷運台北站搭至機場捷運高鐵桃園站並致詞。

交通部長賀陳旦與桃園市長鄭文燦日前共同宣布，2月2日起機捷試營運1個月，民眾可免費搭乘。3月2日起，機捷正式營運，營運時間為上午6時到晚上11時，第1個月票價5折優惠。

蔡總統明天將親自視導桃園機場捷運，除了在機場捷運台北站聽取導覽、視察預辦登機區外，也將搭乘機場捷運至機場捷運高鐵桃園站。1060130

(中央社)