准許美軍興建設施 杜特蒂有但書

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在美軍即將著手在菲國軍營興建設施之際，菲律賓總統杜特蒂警告美方，不得興建軍火庫及卸載武器。

杜特蒂在今天凌晨召開的臨時記者會上提到，「一旦爆發衝突，美方的軍火庫可能成為中國攻擊的目標。」

他說，菲美簽署的「加強國防合作協議」（EDCA），並不允許美軍在菲國軍營興建永久設施。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）下午回應，軍方查核了杜特萊的說法，美軍並未在菲國軍營興建軍火庫。

巴迪亞說，在EDCA之下，美軍可以興建油庫而非軍火庫，「油庫是被允許的，因燃料可用於救災及飛機與載具的移動。」

杜特蒂在同場記者會上提到，美軍在菲國巴拉旺省（Palawan）及卡加延省（Cagayan）的軍營卸載坦克車及其他武器，巴迪亞同樣否認此說。

巴迪亞表示，杜特蒂手中的資訊可能已是舊聞，當時菲美還在舉行大規模的聯合演習，菲方授權美國在蘇比克灣裝卸坦克等武器。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）昨天宣布，美軍將於今年內依據EDCA，開始在菲國軍營興建設施。

杜特蒂所提「但書」，可能為雙方的安排帶來變數。

菲美雙方於2014年簽署EDCA，菲國允許美方安排更多官兵到菲輪駐，共用菲國軍事基地，興建及放置軍事設施、器材、軍機與軍艦，效期10年，做為救災、人道援助及其他用途。1060130

(中央社)