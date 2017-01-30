為什麼飛機座位不能隨便換坐？
許多民眾搭乘飛機，偏好靠窗位置，因為可以欣賞高空美麗的景色，且較不容易被打擾，但也有民眾認為，靠走道比較方便起身活動與上廁所，如果剛好自己的座位被安排在不喜歡的位置，眼看還有其他空的座位，想換卻遭空服員制止！到底為什麼飛機座位不能隨便換坐呢？
飛機的座位乍看之下沒什麼分別，許多旅客會選擇多付錢選購自己想要的舒適座位，若沒有選購座位，就只能接受航空公司的安排了。因此，在登機之前，很多旅客習慣在手機上把飛機上座位先選好。
除了已經被其他旅客選定的座位，還有些座位是沒法選的。即使到了機場值機櫃檯辦理選座、值機，工作人員也會告訴你有些座位選不了。另外，航班在沒客滿的情況下，旅客上機後隨意調換座位，也會被空服員制止。
因為機上座位都是固定的，每個座位對飛機平衡有多少影響，電腦程序都已計算好，旅客隨意調換座位勢必破壞飛機平衡，對於飛行安全存在極大安全隱患。
飛機的平衡主要是三種，分別是俯仰平衡、方向平衡、橫側平衡，工作人員通過控制客艙旅客座位的發放以及貨艙內貨物和行李的裝載，確保整個航班起飛、落地重量等的平衡重心在飛機設計性能安全允許的範圍內。如果飛機前端比較重，將會對飛機爬升帶來安全隱患，同樣，如果機尾過重，飛機在降落時容易擦到機尾。
在飛行過程中，旅客大規模的瞬間移動也會造成飛機失去平衡從而出現意外事故。以空中巴士A330為例，只要發生6個人的座位變動就需要重新製作艙單。
(中時電子報)
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