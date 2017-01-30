遭港扣押裝甲車返抵新加坡

我要評比

遭香港海關扣留的9輛新加坡裝甲車今天下午返回新加坡，隨後送往新加坡武裝部隊軍營，進行後續的訓練行政事宜。

國防部公告指出，9輛新加坡裝甲車及相關裝備今天下午2時40分返抵新加坡。

根據國防部公告，這些裝甲車隨後送往新加坡武裝部隊軍營，進行全面的檢查及例行維修等後續訓練行政事宜。

香港海關去年11月23日查扣商業船運公司APL載運的9輛新加坡武裝部隊Terrex裝甲車及裝備。

媒體報導指出，這些是新加坡在台灣訓練的「星光部隊」所屬的Terrex裝甲車，完成訓練運返新加坡途中，泊靠香港在葵涌貨櫃碼頭遭查扣。新加坡總理李顯龍也針對裝甲車事件致函香港特首梁振英。

新加坡外交部今年1月24日發布聲明，稱香港當局完成調查，將歸還這批遭扣的裝甲車。

這9輛裝甲車是在1月27日運離香港碼頭。1060130

(中央社)