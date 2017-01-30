法國各派總統參選人明朗 變數仍多

法國將於3個月後舉辦總統大選，各派角逐人選大致明朗，但變數仍多。原本民調領先的前總理費雍已失去優勢，前經濟部長馬克宏急起直追，左派也試圖拉攏盟友，結果難料。

中間偏左派昨天確定由社會黨（PS）籍的前教育部長阿蒙（Benoit Hamon）出馬競選總統，將與右派的費雍（Francois Fillon）、極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）、號稱非左非右的馬克宏（Emmanuel Macron）、左翼歐洲議員梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）、生態綠黨（EELV）的賈多（Yannick Jadot）等爭取選民青睞。

距離大選還有3個月，局勢仍互有消長。

選戰中的潛在變數之一是39歲的馬克宏，他雖脫離社會黨政府、自立門派，但社會黨內仍有不少人公開支持他，且人數越來越多；另外，馬克宏號稱中間路線，右派選民對他也有好感，後來居上的氣勢不容小覷。

另一個變數在費雍妻子的乾薪疑雲。費雍的聲勢和民調原本一路領先，但自從他提出的醫療保險改革方案遭批評縮小保障範圍，以及上週媒體報導他的妻子涉嫌以國會助理名義坐領乾薪後，選民對他的印象就開始惡化；費雍還說，若他被列為正式調查對象，就會退選。

在左派這方，阿蒙雖未獲得黨內一致支持，但他與梅蘭雄、賈多的選民有部分重疊，阿蒙有意向兩人提出結盟，以集中選票。

根據費加洛報（Le Figaro）昨天公布的民意調查，在第一輪投票中，費雍不再享有領先優勢，反而位居瑪琳．雷朋之後，且與馬克宏不相上下，很難保證誰能在第一輪投票勝出，進入第2輪。

總統大選兩輪投票將於4月23日及5月7日舉行，在第一輪投票中領先的兩人，將進入第2輪對決。1060130

(中央社)