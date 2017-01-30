川普祭新規 阿聯酋飛美航班更換機組員
美國政府針對7個穆斯林國家祭出入境禁令後，阿聯酋航空（Emirates）已更換飛往美國航班的機組人員名單。這項突然而至的新規，凸顯了航空公司面臨的考驗。
阿聯酋航空擁有全球最大的長途飛機，每天飛往11個美國城市。公司一位女發言人今天透過電子郵件告訴路透社，「已依據最新需求，針對機組人員做了必要調整。」她還說，飛往美國航班繼續依班表飛行。
美國總統川普（Donald Trump）27日暫時中止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞以及葉門等國家民眾入境美國。據國際航空運輸協會（International Air Transport Association），這項決定讓許多航空公司措手不及。
獨立航空諮詢顧問史垂克蘭（John Strickland）告訴路透社：「我無法想像有哪件事可與此事相比。這對許多旅客造成混亂、影響和不確定性；同樣也讓航空公司作飛行計畫時，面臨實際運作的困擾和複雜性。」
這項禁令適用於這7個國家的飛機機長和空服員。雖然在此之前，所有非美國公民的航空公司機組人員需要特別的簽證才能入境美國。
德國漢莎航空（Lufthansa）獨立空服員工會（UFO）代表鮑布里斯（Nicoley Baublies）說，美國此舉非常不尋常，對航空公司來說，這意味著在安排行程時將面臨不確性。
漢莎航空發言人今天表示，這項新規效應如何，目前來說還言之過早，但航空公司和乘客都必須遵守。（譯者：中央社周慧盈）1060130
(中央社)
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