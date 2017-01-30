無縫旅遊提案 非洲聯盟會議研商

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第28屆非洲聯盟會議昨天在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）舉行，多國領袖齊聚一堂，其中，以推出泛非護照計畫最受矚目。

根據去年11月全球旅遊供應商所做的調查報告顯示，隨著可能於2018年推出的泛非護照計畫，非洲航空旅遊業可望成長24%。

新的泛非護照政策使觀光旅遊或商務考察的旅客，毋須煩惱各國個別簽證，即可完成非洲大陸的無縫旅程。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）昨天報導指出，這個令人期待的護照最大障礙是必須在護照上註冊生物識別系統。目前非洲聯盟（Africa Union，AU）54個成員國中，僅有13國提供護照內置放持照人生物特徵信息的晶片護照。

例如北非的埃及、阿爾及利亞與突尼西亞，中西部的加彭與迦納，都沒有晶片護照。

南非目前各地國際機場正在測試一種更新式的晶片護照，希望在防堵不法人士入境情況下，旅客通關更為快速安全。1060130

(中央社)