無縫旅遊提案 非洲聯盟會議研商
第28屆非洲聯盟會議昨天在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）舉行，多國領袖齊聚一堂，其中，以推出泛非護照計畫最受矚目。
根據去年11月全球旅遊供應商所做的調查報告顯示，隨著可能於2018年推出的泛非護照計畫，非洲航空旅遊業可望成長24%。
新的泛非護照政策使觀光旅遊或商務考察的旅客，毋須煩惱各國個別簽證，即可完成非洲大陸的無縫旅程。
南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）昨天報導指出，這個令人期待的護照最大障礙是必須在護照上註冊生物識別系統。目前非洲聯盟（Africa Union，AU）54個成員國中，僅有13國提供護照內置放持照人生物特徵信息的晶片護照。
例如北非的埃及、阿爾及利亞與突尼西亞，中西部的加彭與迦納，都沒有晶片護照。
南非目前各地國際機場正在測試一種更新式的晶片護照，希望在防堵不法人士入境情況下，旅客通關更為快速安全。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。