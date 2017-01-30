被列禁入美國 伊拉克外長擬當面抗議

我要評比

官員表示，美國針對7個穆斯林國家祭出禁入美國的行政命令後，伊拉克外長賈法里（Ibrahim al-Jaafari）計畫今或明天在巴格達當面向美國駐伊大使表達失望和不滿。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）27日下令，未來4個月內停止接納難民，並暫時禁止7個穆斯林國家的民眾入境，包括：伊拉克、敘利亞、蘇丹、伊朗、索馬利亞、利比亞及葉門。（譯者：中央社周慧盈）1060130

(中央社)