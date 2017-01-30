拉肚子機率低 林全自曝最愛吃pizza
行政院長林全的社群網站臉書（facebook）粉絲專頁今天PO出「院長聊一下」番外篇影片，林全在影片中自曝自己最愛吃pizza（比薩），因為拉肚子機率低。
林全上任100天時，曾拍攝「院長聊一下」影片，闡述經濟政策問題，及食品安全、社會安全制度重要性等議題。林全的社群網站臉書（facebook）粉絲專頁今天PO出「院長聊一下」番外篇影片，自曝最愛的歌手、食物及電影。
林全說，他最喜愛的食物是pizza，因為他覺得pizza導致拉肚子的機率低。他透漏一開始看到pizza時，看到pizza上的起司一直拉都不會斷，覺得非常噁心，是到了美國久了之後才覺得pizza是「太美味的一個東西」。
林全也在影片中說自己喜歡歌手江蕙、愛看周星馳的電影；他也愛玩線上遊戲，但當人事命令發布後他就再也沒玩了。1060130
(中央社)
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