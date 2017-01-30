選手之夜 史維托琳娜成烏克蘭女神

大會單打頭號種子烏克蘭女將史維托琳娜一席鵝黃色晚禮服現身。(大會提供)

選手之夜各國名將齊聚。(大會提供)

WTA台灣網球公開賽30日在W Hotel舉辦選手之夜，各國球星都盛裝出席，大會單打頭號種子、世界單打排名13名烏克蘭女將史維托琳娜(Elina Svitolina)，身著祖國時尚女裝品牌POUSTOVIT，一席鵝黃色晚禮服宛若女神，典雅氣質吸睛全場。

初次來台的史維托琳娜盛裝打扮，身著鵝黃色長洋裝，胸前還縷空小露性感。23歲的她對時尚頗有研究，特別喜歡烏克蘭當地女裝品牌POUSTOVIT的優雅浪漫風格，同時也是POUSTOVIT代言人，不時也出席時裝秀。

史維托琳娜的鵝黃色禮服，正好是上藍下黃烏克蘭國旗的其中之一顏色，「我熱愛我的國家，希望與國家文化相結合，特地挑了這件鵝黃色禮服來台。」史維托琳娜31日將迎戰俄羅斯媽媽好手、去年海碩女網冠軍羅蒂娜(Evgeniya Rodina)。

捷克沙法洛娃服裝簡單俐落不失優雅。(林宋以情)

捷克沙法洛娃服裝簡單俐落不失優雅。(林宋以情)

來自捷克的世界女單排名55名的沙法洛娃(Lucie Safarova)，穿著同樣令人驚艷，以一襲黑色蕾絲背心搭配圖騰窄裙，另外套上黑色披肩，簡單不失隆重。

沙法洛娃說，「我自己喜歡不同風格的打扮，平常在球場就比較偏休閒風。第一次到台灣，也很期待明天的比賽有好表現。」持外卡出賽的沙法洛娃，31日單打將逢自會外賽闖入的塞爾維亞選手柯露妮琪(Aleksandra Krunic)。

(中時電子報)

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