選手之夜 史維托琳娜成烏克蘭女神
WTA台灣網球公開賽30日在W Hotel舉辦選手之夜，各國球星都盛裝出席，大會單打頭號種子、世界單打排名13名烏克蘭女將史維托琳娜(Elina Svitolina)，身著祖國時尚女裝品牌POUSTOVIT，一席鵝黃色晚禮服宛若女神，典雅氣質吸睛全場。
初次來台的史維托琳娜盛裝打扮，身著鵝黃色長洋裝，胸前還縷空小露性感。23歲的她對時尚頗有研究，特別喜歡烏克蘭當地女裝品牌POUSTOVIT的優雅浪漫風格，同時也是POUSTOVIT代言人，不時也出席時裝秀。
史維托琳娜的鵝黃色禮服，正好是上藍下黃烏克蘭國旗的其中之一顏色，「我熱愛我的國家，希望與國家文化相結合，特地挑了這件鵝黃色禮服來台。」史維托琳娜31日將迎戰俄羅斯媽媽好手、去年海碩女網冠軍羅蒂娜(Evgeniya Rodina)。
來自捷克的世界女單排名55名的沙法洛娃(Lucie Safarova)，穿著同樣令人驚艷，以一襲黑色蕾絲背心搭配圖騰窄裙，另外套上黑色披肩，簡單不失隆重。
沙法洛娃說，「我自己喜歡不同風格的打扮，平常在球場就比較偏休閒風。第一次到台灣，也很期待明天的比賽有好表現。」持外卡出賽的沙法洛娃，31日單打將逢自會外賽闖入的塞爾維亞選手柯露妮琪(Aleksandra Krunic)。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。