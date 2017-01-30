艾力克斯過年遇衰事 小偷砸車窗竊走妻愛物

艾力克斯和李詠嫻目前在家鄉美國洛杉磯度假。（圖／中時資料照）

艾力克斯臉書全文。（圖／取材自艾力克斯臉書）

藝人艾力克斯今年過年和妻兒在美國洛杉磯度假，沒想到今一早就發現車子被砸破窗戶、東西被偷的衰事，在家鄉遇到這種意外，讓他氣炸怒喊：「真的好生氣」。

艾力克斯今早在臉書PO出車子被砸窗的慘照，透露老婆李詠嫻的夾克被偷了，怒氣沖沖說：「全部為了一件夾克，一件不能試穿的夾克」，引來眾網友憂心詢問，待他情緒稍微平復後，再於底下留言串感謝大家的關心，並說：「我們都很好，只是很傷心、生氣，而且很失望在我的家鄉遇到這種事。」

而據《蘋果日報》報導，艾力克斯表示車子是向朋友借來接送孩子的，沒想到停在外面2小時，再走回去就發現車子被砸，且被偷的價值約7萬台幣的名牌夾克，是老婆最喜歡的，「詠嫻超氣，氣到直接想開車去附近繞，自己抓小偷。」

另外，車上還有LV及Gucci兩條名牌圍巾和2副全新太陽眼鏡，但小偷只偷那件夾克，認為應是夾克摺起來的樣子，讓對方誤以為是包包，遇到此意外令夫妻倆相當無奈，他們事後已報警處理。有網友看到貼文也留言最近LA治安非常不好，要他們多注意自身安全，粉絲見狀則安慰他們人沒事就好。

(中時電子報)