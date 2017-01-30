不滿禁入美國 德政黨籲對川普祭旅遊禁令

美國總統川普禁止7國公民進入美國的簽署案，引發美國境內與國際同聲譴責，德國綠黨則主張應對川普祭出旅遊禁令。

共和黨籍總統川普（Donald Trump）27日簽署行政命令，暫停讓難民，以及來自7個穆斯林國家的公民入境，全美各地爆發大規模示威抗議，人權團體揚言提告。包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統歐蘭德（Francois Hollande）、英國首相梅伊（Theresa May）也都透過發言人，同聲表達譴責。

超過百萬英國民眾連署請願，要求英相取消川普對英國進行國是訪問，寫下英國國會史上連署總數第3高紀錄。與此同時，德國綠黨主張應對川普祭出旅遊禁令。

川普的這項禁令預料將對數以萬計的德國民眾帶來影響，身兼美德議會友好小組主席的綠黨國會議員諾利普爾（Omid Nouripour），就是這項禁令的犧牲者，因為伊朗裔的他擁有德國與伊朗雙重護照。

德國之聲（DW）報導，綠黨議會發言人詹尼西克（Dieter Janecek）就指出，如果美國不盡快取消這項荒謬的決定，綠黨主張應禁止川普進入德國，參加夏天在漢堡舉行的20國集團（G20）高峰會。

儘管國際普遍譴責川普政策，但同樣訴求民粹的歐洲極右派領袖則是一片叫好。目前選戰聲勢領先的荷蘭自由黨（PVV）懷爾德斯（Geert Wilders）就在個人推特上表示，「不再有來自伊斯蘭國家移民正是我們所需要的。荷蘭也是。因為伊斯蘭與自由是無法並容的」。

英國脫歐大功臣法拉吉（Nigel Farage）向英國廣播公司（BBC）表達支持川普禁令的立場。他認為，川普就是因為這理由被選出的，他當然有權這麼做，這也是為了實現他對選民的承諾。

法國極右派「民族陣線」（National Front）領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）也呼應法拉吉的說法認為，川普只是實現他的政見。1060130

(中央社)