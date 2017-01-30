冷氣團來襲 初四中部以北低溫14度

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根據中央氣象局天氣預報，受大陸冷氣團影響，今天晚上至明天清晨全台都有冷的感覺，中部以北低溫將降至14度左右，南部及花東則為16至18度。

中央氣象局表示，今天受鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，北部及東北部白天氣溫明顯下降，氣溫從上午10時一路溜滑梯至傍晚已降至14、15度。

受大陸冷氣團影響，今天晚上至明天清晨，中部以北低溫將降至14度左右，南部及花東則為16至18度。

明天白天新竹以北及宜蘭高溫不超過20度，一整天都偏涼冷，花東地區則有22度左右，中南部雖然最高溫約24、25度，但入夜後仍有涼意，要留意溫度變化、注意保暖。

天氣方面，明天除了迎風面的北部及東半部持續有降雨外，由於南方水氣北移至臺灣上空，南部平地及中部山區雲量增加，局部地區也有零星降雨的機率，建議外出攜帶雨具備用。

另外，隨著東北風明顯增強，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海地區風浪大，前往海邊活動請特別注意安全。

明天雲嘉南及高屏地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。1060130

(中央社)