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川普禁7國入境 全美多地紛傳抗議

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美國多個城市和機場今天聚集數以萬計示威民眾，抗議總統川普禁止7個穆斯林國家民眾入境。

包括紐約、華府和波士頓今天都出現川普上任後的第二波抗議潮。美國海關與邊境保護局（U.S. Customsand Border Protection）昨天開始強制執行川普（Donald Trump）指示後，多個美國機場爆發自發性示威行動，抗議潮並向西蔓延。

路透社報導，其中一場最大示威的地點在曼哈頓下城區（lower Manhattan）巴特里公園（Battery Park）。當地的紐約港（New York Harbor）正豎立著象徵歡迎來到美國的自由女神像（Statue of Liberty）。

紐約州選出的民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）告訴示威群眾，川普的行政命令不符合美國精神，與美國核心價值背道而馳。

這位民主黨參議院領袖說：「我們此時此地談到的是攸關許多人的生與死。除非廢除這些可怕規定，否則我不會罷休。」

這場示威遊行估計已增至1萬人參加，稍後將轉進至位在曼哈頓下城區的美國海關與邊境保護局。

在華盛頓的抗議現場，數千民眾聚集在白宮對面的拉法耶廣場（Lafayette Square），大聲呼喊著：「拒絕仇恨，拒絕恐懼。這裡歡迎難民。」

而約200民眾今天下午在維吉尼亞州北部靠近首都華盛頓的杜勒斯（Dulles）國際機場示威，呼口號抗議。

美國紐約甘迺迪國際機場（JFK）也集結了200左右的群眾。許多家庭焦急等待著從川普禁令國家飛至美國，而在機場遭拘留數小時的親人。

至於洛杉磯國際機場，警方估計約有4000示威群眾擠進航站大廈內外，並高聲叫著「這裡歡迎難民」。

主辦方估計，波士頓的科普利廣場（Copley Square）大約集結了上萬民眾，聆聽麻薩諸塞州參議員、民主黨自由派領袖華倫（Elizabeth Warren）和其他人士對川普炮火四射的批評。

在美國底特律大都會機場（Metropolitan Airport），多達3000名示威者高呼「不要仇恨，不要恐懼，這裡歡迎難民。」警方則封鎖了航站大廈部分區域。（譯者：中央社周慧盈）1060130

(中央社)

關鍵字：美國示威川普機場抗議
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