詹皓晴秀美背 莊佳容性感晚禮服

詹皓晴紅色率性連身褲裝不忘秀美背。(林宋以情攝)

莊佳容一襲黑色晚禮服性感現身。(林宋以情攝)

WTA台灣賽各國球星盛裝出席，地主好手莊佳容、詹家姊妹也不落人後，莊佳容以黑色晚禮服，胸前大膽透膚小露事業線，詹詠然、詹皓晴不約而同著連身褲裝現身，率性中不失性感。

莊佳容去年海碩女網賽以「龐克風」打扮驚豔四座，台灣賽她同樣以黑色系服裝出席，不過換成晚禮服，胸前透膚材質布料大膽秀出好身材，她自己笑說尺度還好。

「這件是美國禮服品牌Jasmine Galleria的，有試穿好幾套，每一年都希望有不一樣的打扮，明年可能換穿羽絨衣來嚇嚇大家。」莊佳容台灣賽與去年台北海碩盃亞軍搭檔張凱貞再攜手，首輪將遭遇日將日比野菜緒與中國大陸的張愷琳，莊佳容說，「每年目標都一樣，希望先過頭關，一場場打。」

詹皓晴(左)、詹詠然(右)不約而同著連身褲裝率性現身。(林宋以情攝)

場上擁有好默契的詹家姊妹，挑選衣服也品味也不約而同，都從澳洲帶回俐落連身褲裝。因應過年春節氣氛，詹皓晴特地挑了紅色討個吉利，還大秀美背，詹詠然則是黑色褲裝。

詹詠然說，「之前比較多是穿裙裝，想說台灣賽也正好展現力與美，褲裝也有摩登的感覺。」詹詠然、詹皓晴姊妹去年在美網首輪無緣遭遇「寶島一姐」謝淑薇，WTA台灣賽尋求衛冕女雙后冠，首輪就抽中謝淑薇胞妹謝淑映與徐竫雯的本土外卡組合，詹詠然說，「今年目標當然是要把冠軍留下，也希望大家多多進場支持。」

(中時電子報)