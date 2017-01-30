1陸客未上船 逃過沙巴沉船一劫

對於馬來西亞沙巴沉船事件，大馬警方更新消息表示，由於一名中國遊客臨時沒上船，因此船難事件有27名中國遊客獲救，並非28人，目前仍有4名陸客及1名船員失蹤。

沙巴州警察總監藍利丁（Ramli Din）今天表示，一名中國男子Li Qun原本登記要上船，以偕同家人參加這個外海團，但最後因上船人數太多而取消上船，因此與家人逃過一劫。

這意味著在沙巴環灘島船難事件中實際船客只有27名中國人，並非名單上的28人，目前確定仍有4名陸客失蹤，另一名失蹤者是26歲船員。另有3名陸客溺斃，包括一對母女及一名男子。

此外，藍利丁也證實，大馬警方昨晚已扣留獲救的船長和船員，今天中午又扣留沉船的華裔船主，並援引刑事法典304A條文（誤殺）調查此案，將扣留4天協助調查。

調查方向除了是否超載及違規載客等問題，也將調查船主和旅遊公司所使用的碼頭是否非法，以及為何船主在出事後超過12小時才報案等疑點。

藍利丁補充，沙巴警方成立3個特工隊，分別負責調查罹難者死因、安排每一名受害者由一名警方聯絡員照料，以及成立以沙巴警察刑事罪案調查組主任為首的專案小組，援引刑事法典304A（疏忽導致他人死亡）條文，針對這起船難是否涉及刑事責任展開調查。1060130

(中央社)