崔順實女兒 丹麥法院延長羈押

丹麥法院今天表示，由於需要南韓檢方提供更多訊息，將延長南韓總統朴槿惠「親信門」主角崔順實女兒鄭尤拉羈押期間至2月22日為止。

鄭尤拉是在今年1月3日在南韓記者舉報下，以非法滯留罪名在住家遭到丹麥警方逮捕。當時在場的還有她1歲的兒子、保母、2名馬童兼保鑣。在鄭尤拉遭到羈押之後，南韓檢方即向丹麥表達引渡的請求。

丹麥當地報（The Local）引述丹麥公訴檢察官辦公室（Danish Office of the Director of Public Prosecutions）聲明指出，阿爾堡（Aalborg）當地法院今天上午做出判決，認為需要更多時間完成必要程序，因此決定延長鄭尤拉的羈押至2月22日。

聲明指出，丹麥向南韓檢方提出數項詢問，在獲得南韓檢方回覆前，無法決定是否予以引渡。根據丹麥法官，在獲得南韓檢方提供訊息後，也需要數週時間才能完成引渡審查。1060130

(中央社)