崔順實女兒 丹麥法院延長羈押

丹麥法院今天表示,由於需要南韓檢方提供更多訊息,將延長南韓總統朴槿惠「親信門」主角崔順實女兒鄭尤拉羈押期間至2月22日為止。

鄭尤拉是在今年1月3日在南韓記者舉報下,以非法滯留罪名在住家遭到丹麥警方逮捕。當時在場的還有她1歲的兒子、保母、2名馬童兼保鑣。在鄭尤拉遭到羈押之後,南韓檢方即向丹麥表達引渡的請求。

丹麥當地報(The Local)引述丹麥公訴檢察官辦公室(Danish Office of the Director of Public Prosecutions)聲明指出,阿爾堡(Aalborg)當地法院今天上午做出判決,認為需要更多時間完成必要程序,因此決定延長鄭尤拉的羈押至2月22日。

聲明指出,丹麥向南韓檢方提出數項詢問,在獲得南韓檢方回覆前,無法決定是否予以引渡。根據丹麥法官,在獲得南韓檢方提供訊息後,也需要數週時間才能完成引渡審查。1060130

(中央社)