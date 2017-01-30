陸春節首日票房創紀錄 西遊伏妖篇最佳

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中國大陸大年初一單日票房達人民幣7.86億元（約新台幣36.94億元），超過去年正月初一6.4億元票房，刷新單日票房紀錄。其中，以周星馳製作的「西遊伏妖篇」表現最佳。

中新社報導，「西遊伏妖篇」由徐克執導，吳亦凡、林更新主演。這部片初一單日票房為3.4億元，刷新華語片單片首日最高票房紀錄。

排名第2是王寶強、岳雲鵬等主演的「大鬧天竺」，單日票房1.81億元。成龍、張藝興等主演的「功夫瑜伽」單日票房1.32億元。

報導指出，由作家韓寒執導，鄧超、彭于晏和趙麗穎主演的「乘風破浪」初一單日票房初報6380萬元，成績雖然不如人意，但在大陸評價網站豆瓣的春節檔新片中口碑最高，後勢看好。1060130

(中央社)