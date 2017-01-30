川普移民禁令抗議聲不斷 白宮強力捍衛
美國總統川普限制移民的行政命令引發各界抗議，白宮今天強力捍衛川普的禁令。
而在川普限制7個以穆斯林為主國家公民的旅遊禁令遭逢法律挑戰下，雖有部分共和黨籍國會議員呼籲審慎處理，同黨國會大咖仍力挺川普。
美聯社報導，川普行政團隊資深官員今天在政策說明的電話會議上告訴記者，這個行政命令的執行獲致成功，並宣稱「在傑出的專業下無縫」達成。
國土安全部部長凱利（John Kelly）今天發布聲明表示，在未握有可能對公眾安全和福祉構成威脅資訊的情況下，居留權是我們個案決定的處理依據。這意味著持有美國永久居留權「綠卡」的這7個國家的公民，不會被禁止再度入境美國。至於他們現在將面臨哪些額外的檢查仍不明朗。
川普簽署的行政命令，也暫停處理難民申請120天，並且無限期禁止敘利亞難民申請，引發社會各界抗議，以及民主黨和一部分共和黨人的譴責。不少人批評川普行政團隊倉促推出這項改變，造成美國機場的恐慌和紊亂。1060130
(中央社)
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