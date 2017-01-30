《時來運轉》運彩氣象站1／31~ 2／6

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(台灣運彩提供)

運彩氣象站1／31~ 2／6

本週開始各行各業陸續擇吉時開工，彩迷們務必注意本周的重點預告，來試試手氣，一起慶開工，並參考每日最新戰況分析。

1月31日(星期二)

布魯克林籃網 對 邁阿密熱火

單場加場中投注：

籃網目前戰績在全聯盟敬陪末座，全聯盟最高的場均失分是戰績不佳原因之一。而熱火在閃電俠韋德本季遠走芝加哥的影響下，戰力青黃不接，戰績在東區僅優於墊底的籃網。兩隊上周在籃網主場交手，籃網在第四節浪費了18分的領先優勢，最終讓熱火在主場帶走勝利。 哈佛小子林書豪因大腿傷勢預計在二月底才能歸隊，這次要到熱火主場中止對戰三連敗，籃網隊勢必得有其他球員跳出來才有機會拿下勝利。賽事熱度85

1月31日(星期二)

曼菲斯灰熊 對 鳳凰城太陽

單場加場中投注：

主隊太陽過去一向以主打快節奏的跑轟戰術聞名；來訪的灰熊則是擅打半場陣地戰，球迷可在本場比賽欣賞到兩種球風迥異的豐富比賽內容。

太陽隊本季的進攻火力雖仍有一定水準，但場均失分也超過110分，教練如不針對防守的問題進行調整，短期內太陽仍然很難擺脫在太平洋組陪榜的命運。賽事熱度85

2月1日(星期三)

奧克拉荷馬雷霆 對 聖安東尼奧馬刺

單場加場中投注：

往年一向難以攻破的馬刺主場本季不再固若金湯,看看場均大三元的威斯布魯克如何帶領年輕的雷霆軍挑戰戰績聯盟第二的馬刺,一人球隊與頂級團隊的對決究竟誰能勝出。熱度100。

2月2日(星期四)

芝加哥公牛 對 奧克拉荷馬雷霆

單場：

本季僅對戰過一次的兩隊，由雷霆踢館公牛成功，此次再度碰頭雷霆少了內線重要替補坎特平均每場14.4分及6.7個籃板的火力支援，面對全聯盟最會抓籃板的公牛隊將增加其禁區對抗的難度，端看本季持續發燙的大三元製造機威斯布魯克能否帶領雷霆眾將們拿下對戰公牛的二連勝。熱度80。

2月3日(星期五)

金州勇士 對 洛杉磯快艇

單場加場中投注：

兩隊上週在勇士主場交手，當時由勇士在主場以46分大勝快艇，本場換由勇士作客快艇主場，在少了指揮官保羅的情形下，葛瑞芬及喬丹勢將扛起更多的攻守重任，且快艇更想中止對戰七連敗，就看總教練瑞佛斯是否能夠想出對策來克敵制勝了。賽事熱度跟上周一樣為90。

2月4日(星期六)

洛杉磯湖人 對 波士頓塞爾提克

單場+場中投注

在西區後段班掙扎的湖人隊碰上東區前段班的塞爾提克，不僅是背靠背客場之旅的第二場賽事，而且將面對今年攻擊火力更上一層樓的綠衫軍小刺客湯瑪斯，預期將是場硬仗；但若湖人受傷的當家控衛羅素能如期歸隊，將有效的活絡球隊攻勢以及挹注得分火力來力抗綠衫軍。

賽事熱度85。

2月5日(星期日)

金州勇士 對 沙加緬度國王

單場

國王隊目前仍在為了擠進西區前八名而努力，在得分好手蓋伊因阿肌里斯傷勢整季報銷的情況下，明星中鋒考辛斯勢必得ㄧ肩扛起領導球隊的重責大任。而本季要收復失土的勇士隊，目前仍靠著全聯盟最兇猛的攻擊火力在戰績榜上獨走。勇士對戰國王已取得13連勝，國王在主場勝率不到五成且得分大將蓋伊缺陣的情況下，在主場迎戰來勢洶洶的勇士大軍，要守下勝利有一定的難度。

賽事熱度80。

2月6日(星期一)

洛杉磯快艇 對 波士頓塞爾提克

單場

禁區大將葛瑞芬的歸隊對快艇是一大利多，相對地葛瑞芬在少了保羅的情況下如何帶領球隊打出好成績也是一大課題。而綠衫軍在小巨人湯瑪斯頻頻上演得分秀的帶領下穩居東區前四強，甚至有機會威脅到多倫多暴龍在大西洋組龍頭位置。

賽爾提克本季戰績雖穩居東區前四，但對戰西區球隊的勝率不到5成是一大隱憂。而快艇對於東區球隊打起來倒相當順手，勝率超過6成，且快艇總教練瑞佛斯在2008-2009球季執教賽爾提克時率領球隊拿下睽違20年後的首座總冠軍，這次回到波士頓，勢必想在老東家面前再次證明自己的執教能力。

賽事熱度85。

(中時電子報)