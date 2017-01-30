陸媒：國民黨兩岸論述失當則未來難再起
國民黨主席選舉在即，目前已有五人表態參選，選情可說是歷年來最激烈的一次。對此，有陸媒表示，兩岸論述是此次選舉的關鍵，若論述失當，則未來處理不好兩岸關係，該黨也將難以再起。
陸媒中評社在今天（30日）發表評論，認為這屆的國民黨主席選舉由多人競逐不是壞事，因為候選人各有長處，但關鍵還是在他們提出的理念路線。回顧國民黨這些年的表現，被外界批評為黨魂淪喪，主要是其兩岸論述不再旗幟鮮明，而且有向民進黨靠攏的跡象。
評論指出，體現「九二共識」核心的一個中國框架才是國民黨應該堅持的路線，若能以此論述結束敵對狀態，並爭取黨員和非黨員的認同，才可能有更大作為。
相反地，若國民黨的兩岸論述刻意向民進黨靠攏，走向模糊兩岸同屬一中的性質，就算當選國民黨的主席，未來也處理不好兩岸關係，恐難有再起之機會。
(中時電子報)
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