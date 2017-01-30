摩洛哥重回非洲聯盟成為會員國
離開非洲聯盟33年的北非摩洛哥，於昨天所召開的非盟大會上，獲得54成員國中的42國同意，重回非盟成為成員國之一。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）昨天報導指出，33年前摩洛哥（Morocco）因為抗議非洲聯盟（Africa Union，AU）接受西撒哈拉（Western Sahara）成為會員國，憤而離去。去年，現任國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）申請入會，希望再度成為會員國。
報導指出，依據安全研究所（Institute for Security Studies）報告顯示，非盟預算中的70%倚賴外界捐款贊助，摩洛哥的重新加入應是非盟財政一大福音。
西撒哈拉北與摩洛哥為鄰，南與茅利塔尼亞（Mauritania）接壤，土地面積約27萬平方公里，人口僅59萬左右，由於大部分為沙漠，成為世界上人口最少的國家之一。
西撒哈拉曾為西班牙殖民地，1975年西班牙將該國領土的行政控制權交給摩洛哥和茅利塔尼亞。這項決議引起西撒哈拉人民解放運動波利薩里歐陣線人士不滿，爆發戰爭。
1979年茅利塔尼亞撤出西撒哈拉，1991年聯合國協調停火協定，摩洛哥占據西撒哈拉將近2/3分土地，並控制大西洋上多座重要城市與港口。
摩洛哥土地面積約45萬平方公里，人口約3400萬，1975年聲稱西撒哈拉的非自治領土為該國南方的一個省，進而併吞該領土，所引發的戰火雖已於1991年停火，但迄今未能打破政治僵局。
波利薩里歐陣線目前獲得多國支持，依然是非盟會員國之一。
報導指出，此次摩洛哥申請重新成為非盟會員國，遭到南非與阿爾及利亞等非洲大國的抵制，理由是這些國家支持波利薩里歐陣線為爭取自由獨立所採取的措施。1060130
(中央社)
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