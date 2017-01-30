移民禁令引爆抗議 川普首次重大考驗

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美國總統川普簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家公民入境美國，而面臨全球龐大抗議聲浪的反彈，行政團隊因此遭逢重大考驗。

法新社報導，川普上任才一週就推出的這些措施，不但遭盟友抨擊，還引發邊境警衛的混亂，讓民主黨有可趁之機痛擊川普，共和黨籍國會議員也日益不安。

4名聯邦法官諭令暫停遣返動作，全球各地約300人遭到制止或留置。美國民權律師警告，這場爭議恐怕會打到最高法院。

數以千計的示威群眾連續第2天湧入各主要機場，力挺受到川普爭議性旅行禁令衝擊的移民和難民。

38歲，伊拉克出生的美國公民拉曼（Saif Rahman）說：「我只希望我們可以渡過這段艱難時期，同時保有做為一個國家的價值。」拉曼飛抵華盛頓特區附近的杜勒斯機場（Dulles airport）時，被要求接受額外的安檢。

川普簽署的行政命令暫停受理難民120天，敘利亞難民無限期暫停，同時暫停伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門公民入境90天。

律師和口譯員都到機場擺攤，協助入境遭拘留者爭取獲釋。這些人很多在川普27日簽署這項行政命令時，還在九霄雲外的飛機上。

至少有109人持有效簽證，卻在入境時遭拘留。至於截至昨天深夜還有多少人遭留置，目前還不清楚。

川普高級幕僚對遭拘留人數低調以對，僅透露有幾十人。加拿大則表示，加國政府將對因這項禁令受困的人士提供暫時安置處所。

面臨四面八方的批評砲火，川普發布正式的白宮聲明稿，否認這是穆斯林禁令，痛批媒體報導。

川普在聲明中說：「必須澄清，這不是穆斯林禁令，像媒體錯誤報導那樣，這無關宗教，而是關乎恐怖主義，以及維護我們國家的安全。」

這項行政命令引燃川普上任以來最大的爭議。

川普在推特上發文痛罵批評這項行政命令的參議員馬侃（John McCain）和葛蘭姆（Lindsey Graham）。川普指責他們在移民議題上軟弱，還說他們惟恐天下不亂，想「引發第三次世界大戰」。1060130

(中央社)