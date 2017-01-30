報復川普禁令伊拉克國會要政府以牙還牙

我要評比

在美國總統川普簽署行政命令禁止伊拉克人入境後，伊拉克國會議員今天表決，要求倘若華府不撤銷禁止伊拉克人入境的決定，政府應該以牙還牙對美國人祭出同樣的禁令。

一名於國會議員投票時在現場的官員告訴法新社，伊拉克國會要求，如果美國不撤銷決定，伊拉克政府要以牙還牙。

國會議員札密利（Hakim al-Zamili）說：「國會以多數通過表決，要求伊拉克政府和外交部祭出同樣的措施回應。」1060130

(中央社)