國寶級燈籠大師吳敦厚辭世 享壽94歲

國寶燈籠大師吳敦厚(前排右四)前年3月受邀參與燈籠彩繪培訓。(資料照)

國寶大師前年9月最後一次公開活動露面，親自製作畫有小英頭像的「點亮台灣」燈籠給小英之友會，由謝長廷代表接受。(資料照／鐘武達攝)

國寶級燈籠大師吳敦厚今天下午辭世。(謝瓊雲翻攝)

國寶級燈籠大師吳敦厚(中)的傳統彩繪燈籠享譽國際，彰化縣長魏明谷(左)與鹿港鎮長黃振彥(右)去年7月前往拜訪。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣鹿港鎮國寶級燈籠大師吳敦厚，30日下午辭世，享壽94歲。近年大師因年事已高，偶有在活動露臉，已較少在自家燈籠燈舖現身，他的辭世被認為是鹿港藝文界的一大損失。

吳敦厚13歲起開始製作傳統燈籠，是許多迎神賽會和燈會的熱門作品，以傳統式手工彩繪燈籠作品聞名，1940年成立吳敦厚燈舖，並曾在1988年榮獲國家薪傳獎，遵循古法製作燈籠80年，先後獲得李登輝、陳水扁與馬英九三位前總統題贈匾額嘉勉。

立法委員王惠美表示，吳敦厚是鹿港之寶，長年在手工彩繪燈籠上享有國際盛名，其店鋪就位在鹿港最繁忙的中山路上，也是在地知名的旅遊觀光景點；這幾年體力變差，越來越少公開露面，其手藝也傳承給幾個兒子，但大師的離世仍是文化界的損失，令人感到遺憾、可惜。

吳敦厚燈舖昨天周日已關閉未營業，今天晚間家屬並在中山路店鋪、鹿港派出所旁設置靈堂治喪。

(中時)