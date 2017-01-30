國寶級燈籠大師吳敦厚辭世 享壽94歲
彰化縣鹿港鎮國寶級燈籠大師吳敦厚，30日下午辭世，享壽94歲。近年大師因年事已高，偶有在活動露臉，已較少在自家燈籠燈舖現身，他的辭世被認為是鹿港藝文界的一大損失。
吳敦厚13歲起開始製作傳統燈籠，是許多迎神賽會和燈會的熱門作品，以傳統式手工彩繪燈籠作品聞名，1940年成立吳敦厚燈舖，並曾在1988年榮獲國家薪傳獎，遵循古法製作燈籠80年，先後獲得李登輝、陳水扁與馬英九三位前總統題贈匾額嘉勉。
立法委員王惠美表示，吳敦厚是鹿港之寶，長年在手工彩繪燈籠上享有國際盛名，其店鋪就位在鹿港最繁忙的中山路上，也是在地知名的旅遊觀光景點；這幾年體力變差，越來越少公開露面，其手藝也傳承給幾個兒子，但大師的離世仍是文化界的損失，令人感到遺憾、可惜。
吳敦厚燈舖昨天周日已關閉未營業，今天晚間家屬並在中山路店鋪、鹿港派出所旁設置靈堂治喪。
(中時)
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