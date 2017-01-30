陸籍學者：南京大屠殺成政治鬥爭工具

一名大陸的旅日歷史學者表示，由於教育宣傳和國家政治誘導，「南京大屠殺」的學術研究被阻礙，而成為政治鬥爭的工具和民族記憶裡不可觸動的感情符號。

目前63歲的中國大陸籍旅日學者姜克實，是日本岡山大學教授，專修日本近代史和日本近代思想史。他30日在新浪部落格上發表了「有關『南京大屠殺』研究現狀的見解和今後的建議」，提出上述觀點。

中國大陸官方在2014年首次設定每年12月13日為國家公祭日，紀念南京大屠殺死難者。大陸官方宣稱，南京大屠殺有30萬死難者。

不過，姜克實認為這些做法是宣傳和政治誘導，官方堅持的是「非科學的數字主張」，他說，虐殺數字應當是研究的結論，而不是「研究的前提」。

他建議，今後對具有同樣虐殺性質的學問研究，最好稱為「侵華日軍對平民、俘虜大量殺害原因的研究」，擴大研究範圍、集中問題焦點。因為殺害平民和和俘虜傷兵是戰爭罪，也違反國際公法，這樣的研究容易得到國際輿論的支持。

姜克實說，大陸目前對南京大屠殺的宣傳是以培養怨恨感情為中心，帶來適得其反的結果，應該要著重體制面分析，研究是哪些因素和歷史背景造成了日本軍方的虐殺。

姜克實的文章引來許多不同立場網友回響，有些人稱讚他是「誠實而理智的人，可惜在中國太少」，或說「在這個問題上，已經沒有任何學術研究的可能了，連說話都困難」，有些人則直言罵他是「漢奸」。1060130

(中央社)