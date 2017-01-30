兩岸關係不佳 陸媒稱日月潭人潮有點「冷」

圖為「日月潭」石碑。(資料照，梁雅雯攝)

總統蔡英文去年520上任以來，因不願意承認九二共識使兩岸陷入僵局。2016年大陸居民赴台灣361萬人次，減少近80萬人次，約少14.4%，為八年來首降。眼看陸客不來日漸加劇，新華社記者走訪陸客來台必遊景點之一的日月潭，表示在這個春節，日月潭畔有點「冷」。

新華社記者初二下午從台中去日月潭的高速路上，幾乎沒有看到遊覽車。而司機房先生表示遊客真的減少很多。以往遊人如織的水社碼頭、玄光碼頭、文武廟、伊達邵碼頭、玄奘寺等熱門景點盛景不再。

過去遊客搶破頭合影的「日月潭」石碑前，也只有零星散客。在玄光碼頭的賣茶葉蛋的阿婆也表示「遊客不來了」。遊客減少還直接反映在飯店的住房率上。

碼頭休閒事業協理林辰安告訴新華社記者，過去幾年，在春節前十幾天，飯店就早早訂滿，但今年明顯不如往年，旅客當天來還有房間住。走訪附近街道飯店，都表示當天「尚有空房」。還有業者說，在日月潭外圍的魚池街，有民宿在大年初一竟然沒有旅客入住。

台灣旅行公會發言人李奇岳表示，陸客團來臺停留時間長、購買力強，給台灣帶來的紅利不是其他地區旅客可以代替的。據統計，2016年台灣觀光業整體產值同比減少200億元新台幣。專家和業界普遍認為，大陸游客減少是主因。

但日月潭風景區管理處表示，日月潭九龍口至向山遊客中心路段車多，有約3萬人到車埕、日月潭遊玩，跟去年同期相較，遊客數並沒有漸少。

(中時電子報)