根本雙胞胎！郭書瑤曬同框親妹照 像到網友分不出
藝人郭書瑤先前曾曝光妹妹郭書瑜大學畢業照，妹妹清秀亮麗的外表引發網友熱議，被讚姊妹倆都很正、家族基因強大，今（30日）兩人再合體向外公拜年，姊妹倆相當神似的臉蛋，眾網友都驚呼越來越像，差點認不出。
郭書瑤今在臉書分享她們和外公的合照，寫下：「我跟我妹好像真的滿像的，配上帥帥的外公」，照片中，瑤瑤和妹妹坐在外公身旁，同樣穿白衣、留著一頭中旁分長髮，大眼睛直視鏡頭露出甜美笑容，兩人相似的樣貌，驚呆許多粉絲，紛紛留言「根本雙胞胎」、「差點認錯」、「真的超像的」，造成熱烈討論。
事實上，瑤瑤16歲時因逢父逝家變而一肩扛起家計，當時她為了照顧讀國中的妹妹和小學的弟弟，還休學打多份工，之後因「殺很大」廣告爆紅進入演藝圈，賺的錢也全貼補家用和供妹妹念書，相當為家裡著想，而妹妹去年已大學畢業，雖然瑤瑤笑說可以少付一個人的學費，但仍看得出疼愛妹妹的心。
(中時電子報)
關鍵字：郭書瑤
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