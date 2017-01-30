根本雙胞胎！郭書瑤曬同框親妹照 像到網友分不出

郭書瑤曾曬妹妹大學畢業照，引發不少討論。（圖／中時資料照、取材自瑤瑤臉書）

瑤瑤PO姐妹倆和外公的合照，令網友驚呼兩人根本像雙胞胎。（圖／取材自瑤瑤臉書）

藝人郭書瑤先前曾曝光妹妹郭書瑜大學畢業照，妹妹清秀亮麗的外表引發網友熱議，被讚姊妹倆都很正、家族基因強大，今（30日）兩人再合體向外公拜年，姊妹倆相當神似的臉蛋，眾網友都驚呼越來越像，差點認不出。

郭書瑤今在臉書分享她們和外公的合照，寫下：「我跟我妹好像真的滿像的，配上帥帥的外公」，照片中，瑤瑤和妹妹坐在外公身旁，同樣穿白衣、留著一頭中旁分長髮，大眼睛直視鏡頭露出甜美笑容，兩人相似的樣貌，驚呆許多粉絲，紛紛留言「根本雙胞胎」、「差點認錯」、「真的超像的」，造成熱烈討論。

事實上，瑤瑤16歲時因逢父逝家變而一肩扛起家計，當時她為了照顧讀國中的妹妹和小學的弟弟，還休學打多份工，之後因「殺很大」廣告爆紅進入演藝圈，賺的錢也全貼補家用和供妹妹念書，相當為家裡著想，而妹妹去年已大學畢業，雖然瑤瑤笑說可以少付一個人的學費，但仍看得出疼愛妹妹的心。

(中時電子報)