鹿港彩繪燈籠大師吳敦厚 今天下午去世
彰化鹿港著名的燈籠大師吳敦厚，今天下午去世，享耆壽94歲，消息一傳出，讓藝文界人士感到不捨，而吳敦厚的家人正在處理喪葬事宜。
聽力喪失的吳敦厚，在鹿港街上向一戽四代專製燈籠的人家學習彩繪燈籠，後來因作品做工紮實且色彩鮮艷，吳敦厚的名聲逐漸傳開，作品也被拿來作為贈送外國使節的禮物，連索忍尼辛到台灣訪問時也特別去參觀他的店舖。
近年來，吳敦厚因接受心導管手術，減少製作燈籠，同時由最小的兒子吳怡德接下燈籠舖的生意，而吳敦厚雖然已離開人世，但彩繪燈籠大師的形象永存民眾心中。1060130
(中央社)
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