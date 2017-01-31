林宗興不要「學員」標籤 拒上《中國好聲音》

林宗興希望能唱自己的歌，不再是學員身分。（圖／林宗興提供）

2007年的《超級偶像》季軍林宗興，在比賽後沒放棄自己的夢想。至今仍堅持信念創作音樂、靠自己的力量發專輯，他坦言收入至今還是不太穩定，不過家人相當支持，且現在許多歌手流行登上對岸歌唱節目，過去曾去《中國好聲音》的林宗興也說事後節目也都有邀約，但他不願再讓「學員」標籤繼續在身上，因此婉拒。

林宗興先前曾受邀上《中國好聲音》，不過他因合約考量等沒有完整唱完整季，但他透露事後《中國好聲音》仍有邀約，可遭他婉拒。林宗興笑稱「第一是不想當砲灰嘛」，再來是他自己會有所質疑，認為過去參加過《超級偶像》了，「現在還要再當學員？」且他對音樂的定義，是希望當一個創作者，而非在舞台上重複唱別人的歌。

不過也因有所堅持，林宗興比起幾位選秀節目出道的藝人辛苦許多，問他是否心情五味雜陳？他笑稱「早就過了那個時候了。」現在的他以商演、通告為主，同一時間，他也在高雄有開課，甚至幫企業寫歌，林宗興表示自己很喜歡現在的生活，「但還是期許自己更好，上更大的舞台，讓更多人看見自己的音樂。」

林宗興與老婆今年有意好好拚做人。（圖／林宗興提供）

而這一路走來，林宗興抵押兩次自己的重機，就只為了發唱片，但他相當感謝父母親與老婆的支持，從小就在六合夜市長大的他，透露爸媽從沒要他放棄過音樂，媽媽更經常告訴他「要不要幫你出資發唱片？找個會寫的老師幫忙？」讓他心中滿是感謝。林宗興也強調新的一年，他仍舊會不斷寫歌、創作，也期望在今年度會有新作品和粉絲見面。

(專題報導)