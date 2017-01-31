還記得他們嗎？回顧2016爆紅素人！！

隨著科技日新月益，網路世界傳遞訊息毫無國界可言，有許多素人自拍影片一舉成名，有些人則是在不知情形況下一夕爆紅，瞬間躍上媒體版面，因此踏入演藝圈，相信2017勢必會更有爆紅素人登場，在這之前就讓我們回顧2016有那些讓人難忘的爆紅人物。

傅園慧以一句「洪荒之力」爆紅，頓時成為媒體新寵兒。(圖/傅園慧微博)

要提到2016爆紅人物，絕對不能忘記的就是大陸泳將傅園慧，在奧運賽程結束受訪時，一句「沒有保留，我已經用了洪荒之力啦」的經典名言，搭配上本身獨有的誇張表情，讓她一夕之間爆紅，微博粉絲更在瞬間突破百萬人，網友還特別製作表情包，不過走紅後頻在螢光幕前亮相，也讓她坦言有壓力，更表示開始懷念在泳池的日子了。

孔劉主演電視劇《鬼怪》，演藝事業再攀顛峰。(圖/達志影像)

南韓男演員孔劉，2007年演出韓劇《咖啡王子1號店》走紅，獲MBC演技大賞優秀男演員獎，但正當大紅之時就去服兵役，退伍後接演電視劇收視奇慘，導致人氣下滑，原先《太陽的後裔》男主角相中他演出，但與電影《關不住的誘惑》檔期相撞婉拒，反而讓宋仲基接下角色紅遍全亞洲，不過去年交出顛峰之作《屍速列車》，不但在韓觀影破千萬人次，台灣也創下破億票房佳績，甚至還被名編導欽點主演新戲《鬼怪》，讓他一吐怨氣奪下下半年男神寶位。

Piko太郎自創曲《PPAP》，讓他在全球爆紅。(圖/本報系資料照)

2012年南韓有個江南大叔Psy，他的一首《江南Style》佔據30餘個國家音樂排行榜冠軍，2016年日本則出現「DJ Piko太郎」，而他自創歌曲《PPAP》，雖然只有短短三句歌詞，但加上自創的招牌動作，不僅讓許多人爭相模仿，影片上傳YouTube才一個多月，就超過9百萬人點閱。

女童「萌萌」在萬聖節扮成「無臉男」，讓她一夕爆紅。(圖/萌萌 無臉男臉書)

一名在萬聖節扮成「無臉男」，到幼稚園嚇哭同學而爆紅的女童「萌萌」，因為相似度太高嚇哭其他小朋友，讓她當時不知所措傻站在原地，而這段影片上傳到網路後，可愛萌樣瞬間累積許多粉絲，這也讓模特兒公司簽下變成童星，還有廣告代言找上門，就連大陸節目也邀約不斷。

雙胞胎「飛飛翔翔」的保母「小亨堡」，因為屢被黑人惡整而走紅。(圖/小亨堡臉書)

藝人陳建州與范瑋琪結婚後，育有一對雙胞胎「飛飛翔翔」，也讓他們聘請保母「小亨堡」照顧，因為時常在黑人臉書曝光，加上常被惡整，驚嚇後的反應常逗樂網友，也讓她人氣飆升，更晉身為網路紅人，臉書也接近十萬粉絲，而她平時將「飛飛翔翔」照顧的無微不至，也獲得黑人與范范的肯定。

(專題報導)