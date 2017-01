【慾海專欄】萬能的AV女優事務所

現在的AV女優事務所,講求的可是三高:高專業度、高便利性及高度情感連結,跟一般歌手或演員的藝能事務所沒什麼不同。(中時資料照片)

在日本,一個女人之所以開始被稱作一位「AV女優」,定義上有個非常重要的標準,那就是「我正式與一家AV女優事務所簽約了」!聽起來雖然像廢話,但卻是人生無比的巨大轉折,以及從此將在無間暗黑搏鬥的最初原點,就像香港漫畫界教父馬榮成筆下的風雲2,聶雲為了對抗野心勃勃的絕無神,毅然決然以身犯險投入魔界修練魔功一般,今日你一旦跨過了「正與邪」的分界,那一切就已成定局回不了頭,而AV女優事務所,就是陪伴女優們勇闖惡魔島的唯一拍擋。

早期,外界對於AV女優事務所的印象跟幫派大本營差不多,裡面不是刺龍刺鳳的Aniki(大哥),就是腦袋有洞的小弟們,幹的都是些逼良為娼或暴力相向的勾當,但拜託!世界早就變了(金雞口吻)!現在的AV女優事務所,講求的可是三高:高專業度、高便利性及高度情感連結,跟一般歌手或演員的藝能事務所沒什麼不同,只是社員人數精簡得多。目前,業內最大規模的AV女優事務所,加起來員工總數也不過10名左右,分工更是沒那麼精細,幾乎每位社員都要校長兼撞鐘,既處理雜務也得兼任經紀人工作,有時甚至連社長都得跳下來幫忙,充分實踐cost down but sex you up的日本AV經濟學。而平時,AV女優事務所最主要的工作,就是面試前來應徵女優的求職者、拍攝宣傳素材及不定時召開Brainstorming (烙英文更能顯示出女優事務所的專業,you know?)。

但去哪可以找到傳說中的AV女優事務所呢?歌舞伎町?錯!答案是在「越高檔、越時尚的地方」,理由是,現在的女優事務所為了消除前輩們所留下的不良印象,以及要讓前來應徵的女孩們都感到信賴,日本AV女優事務所正在集體進行一個「形象再塑造」的策略,也就是讓女孩們覺得:「這說不定是個比想像中更時尚的世界啊!」。為了這個目標,事務所通常會選擇很漂亮的辦公室,內部也會以讓女性感覺時髦的裝潢為主,像某家AV女優事務所就選擇設在東京市中心的某大樓內,並且一次租下兩層樓,辦公室採用三房一廳並附有餐廳、廚房的家庭式設計,就是要讓準女優或客戶們有種We are family!「AV就是你家」的歸屬感。

另外,事務所的核心自然是服務女優,負責起她的經紀事務,但內容絕對不只是推銷或接案這麼簡單,從AV女優正式出道到她決定引退前的所有大小事,都得由事務所來負起責任。凡是想要成為一名AV女優,第一關都必須先通過事務所的面試,面試內容包括:成年與否?是否患有重大疾病或精神病?是否具有明星潛力及身上是否有會影響成為女優的特徵等。所謂的影響特徵,指的就是像刺青面積或疤痕位置,因為AV女優的膚況通常被要求越白肌無暇越好,誰叫男性觀眾的口味總是那麼「清新、健康」,女優身上如果有局部刺青或小疤痕,化妝師還能用蓋斑的方法來美化,但如果面積超過P圖或後製能力所及,那就絕對會影響這名女優的星途,事務所自然也會多加考慮。

除了被動等人來面試之外,事務所的員工還得主動出擊,到街上去發掘未來之星,各家事務所常會不定時指派「星探」去路上物色人選,物色到的對象合格機率往往100%,理由很簡單,薑是老的辣,都已經開外掛進行人肉搜索,怎麼還能容許有失敗案例的存在?!面試完,準女優只要提交出年齡認證,事務所就能簽約等著撈錢,而這個偉大的性娛樂產業則又多一名生力軍的加入。順道一提,有些女高中生為了想早一步投入就業市場,畢竟自己的性教育不能等,就會拿姐姐或其他親人的身分證明來闖關,萬一此時查驗疏忽,事務所就有可能會發生雇用未成年者演出的重大危機,東窗事發時不只影片會被禁止販售,事務所還得負起法律責任,因此現在日本的AV女優事務所甚麼錯都可以犯,就是不敢在年齡審查方面有一絲草率!

接下來,我們來談談經紀人這個關鍵角色吧!在一般藝能事務所中,一個明星配一個專業經紀人是再正常不過的事,但在小氣巴拉,不對!是成本至上的AV業界內,一個女優要配有一個經紀人,簡直是A片最愛的形容詞:妄想!通常都是大家輪流依班表來陪伴有活動的女優,無論今天排到的是老王或是小陳,AV女優多數時間都還是跟經紀人一起度過,對她們來講,經紀人就是他們最重要的工作夥伴!小從片商面試、拍攝VTR、封面照;大到攝影會、簽名會、從事海外活動等,所有工作經紀人都會陪同,除非今天女優已經很資深,少數可陪到集合地點就放風;但如果是新人女優,經紀人就必須一路陪到最後,只有在AV女優上工裸露身體時,經紀人必須自動閃避到走廊或休息室內,這不是紳士風範,這是職場規定!主要是怕經紀人看多了女優姣好眮體和性魅力後,會凍未條吃個窩邊草而制定的禁止對策。

再來,經紀人還必須在女優身旁擔任無牌照「心理諮商師」、「金牌保鑣」、「個人小秘書兼保母」及永遠的好朋友。由於成人業界不太喜歡女優們私下連絡相互比較事務所的福利或待遇,因此在職場上,AV女優能自由聯絡的對象往往只剩事務所和經紀人,長久下來生活圈過小,使得她們相當依賴身旁的工作夥伴,無論是煩惱、需求第一時間都會選擇先跟經紀人分享,像事務所最常援助女優的例子就有:一、用事務所的名義幫租房子,這樣就能讓外地或信用不良的女優也能住者有其屋,好安心上工;二、友善的引退諮詢,除了勸阻女優放棄念頭外,一旦堅心告別,事務所也會幫忙處理後續並發表引退聲明;三、兼顧小孩,有的女優私底下已經是名單親媽媽,有小孩的話工作不方便又不能帶去拍攝現場,這時事務所就是最棒的安親班;四、無息借貸,如果急需金錢也可以先向事務所以「預支酬勞」的名義週轉,像許多出道前想先「修修臉」的女優,都會先跟事務所預支款項,而且事務所通常會和美容中心合作,女優去還能享有特別折扣!五、其他,舉凡一個朋友、一位人生導師能做、願做、該做的事,女優事務所都會蹬胸坎的說:YES!I CAN DO IT!如此萬能,莫怪乎許多女優引退後仍然相當懷念和感激事務所!

(專題報導)