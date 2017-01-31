海倫清桃離了不舉夫 依舊難尋第二春

海倫清桃與前夫戴發奎。(本報系資料照)

海倫清桃農曆年前鬧出造假身世、瞞婚18年騙局，淚訴遭老公戴發奎家暴隔日，隨即被週刊曝光她外遇牽手富二代小鮮肉的照片。針對精采程度不下狗血本土劇的「海戴人生」，命理師江嘉葉直言海倫清桃雞年工作運很差，桃花旺盛，與前夫依然糾纏不清，很難再婚。

海倫清桃在泣訴遭到家暴、丈夫因為不舉隱疾，18年來都沒碰過她後，隨即逃家神隱，讓找不到老婆的戴發奎終於鬆口願意離婚。海倫清桃雖重回單身，但也因為形象重挫，讓經紀公司坦言短期內不會幫她接工作，江嘉葉表示：「海倫清桃兩三年內財運弱，鼻子氣場虛弱，工作運差，甜美的臉蛋上一片霧茫茫，主運勢不佳，處處碰壁。」

江嘉葉又說，雖然海倫清桃事業運弱，但唇上揚，氣色紅潤桃花很旺，明年追求她的人不少，只是海倫清桃個性剛強、手段也好，不會隨便付出，更稱海倫清桃與前夫戴發奎夫妻緣很深，仍會糾纏不清。

不過江嘉葉也認為只要海倫清桃誠心悔過，坦然面對自己過錯，不再說謊編故事， 4年後還是會有重新站起來的機會，只是難以再婚。

(專題報導)