驚世巨鑽「光之山」受詛咒 能否終結英王室？

圖為鑲著「光之山」巨鑽的英國伊莉莎白王后的后冠，攝於2002年。印度已向英國提起訴訟要求歸還這顆有著血腥歷史的鑽石。（圖／美聯社）

巨鑽「光之山」已成為大英帝國昔日榮光的象徵。這是它鑲在英國后冠上的檔案照片，攝於1952年。（圖／美聯社）

許多著名寶石背後都有一段血腥的歷史，最近出版的一本新書研究發現，這些經常為持有者帶來厄運的驚世珍寶當中，最具這種黑暗力量的是名為「光之山」(Koh-i-Noor)的鑽石，其一連串的恐怖歷史直追名劇《冰與火之歌：權力遊戲》的驚悚情節。

「光之山」現在鑲在英國后冠上，它見證了英帝國在印度次大陸的興衰，英印兩國還在為它的所有權爭論不休。與新聞記者安娜德(Anita Anand)合著《光之山：全球最著名鑽石的故事》一書的英國史學家達蘭波(William Dalrymple)表示，「這顆鑽石有著難以置信的災難史，幾乎每個擁有它或觸碰過它的人都沒有好下場。」

達蘭波接受法新社訪問時說，這些曾經是巨鑽擁有者的人，有被下毒而死、亂棒打死、以磚擊頭而死，還有各種肉體凌虐，甚至是用燒紅鐵針刺瞎雙眼。

書中提到一件最驚悚的案例，一名波斯王子被敵人俘虜後遭到嚴刑拷打，敵人甚至在他的王冠裡倒入鎔化的鉛以逼問鑽石下落。

今天這顆據記載是在印度蒙兀兒王朝時期被發現的驚世巨鑽，放在英國倫敦塔內，它最後一次配戴是鑲嵌在伊莉莎白王后（現任英女王伊莉莎白二世的母后）的后冠上。

最早有「光之山」鑽石的記載約在西元1750年左右，波斯統治者納迪爾沙（Nader Shah）遠征印度攻佔了德里，搶走了印度蒙兀兒王朝沙賈汗(Shah Jahan,即興建泰姬瑪哈陵的印度皇帝)的孔雀寶座，而「光之山」就鑲在這座寶座上。

達蘭波說，孔雀寶座是有史以來最華麗耀眼的王座，它鑲嵌了印度數個王朝世代累積下來大量的稀世珍寶，文獻指其價值4倍於興建泰姬瑪哈陵的花費。不過沙賈汗個人偏好有色寶石，當時並不十分看重這顆「光之山」無色鑽石。

諷刺的是，「光之山」直到進了英國人手裡才開始出名，同時也惹來一堆外交上的麻煩。達蘭波說，麻煩都是英國人鼓躁出來的。

印度從1947年獨立之後就一直想向英國討回這顆驚世巨鑽，兩國高層官員會見總不忘提起此事。伊朗、巴基斯坦甚至阿富汗的塔利班也聲稱曾經擁有「光之山」，讓它成為英國外交上的燙手山芋。

在蒙兀兒王朝覆滅之後的一個世紀中，「光之山」曾被一位穆斯林宗教學者用來當紙鎮，也曾被錫克族的一位國王拿來鑲在臂章上。19世紀中英國控制印度北部旁遮普邦的錫克教徒，鑽石便落入英國人之手，而旁遮普現在分屬巴基斯坦與印度。

在此之前，錫克族國王蘭季德·辛格(Ranjit Singh)則是從一名前來避難的阿富汗親王手中獲得鑽石，錫克族辛格國王於1839年去世後，錫克族與英國就爆發了戰事，錫克族戰敗後，辛格的10歲兒子將鑽石交給英國人謀和。1851年英國人在倫敦萬國博覽會中首次展出，立即成為眾人注目的焦點。

達蘭波說，自此「光之山」成為維多利亞政府征服印度的象徵，反過來說，現在它是殖民帝國掠奪印度的象徵。外界傳言「光之山」遭到詛咒，因此從1901年維多利亞女王去世後，再也沒有男性英國國王在王冠上鑲過這顆巨鑽，只用來裝飾其配偶的后冠。

「光之山」最後一次露臉，是在英國伊利莎白王后在倫敦塔舉行的葬禮，它用玻璃盒子裝著，置放在伊利莎白王后的棺木上。

英王儲查理（右）一旦繼位，他的妻子卡蜜拉（中）很可能王后身份配戴「光之山」。圖為2012年查理王儲夫婦訪問澳洲。（圖／美聯社）

未來可能有英國王族再度配戴「光之山」，或許英王儲查理繼位時由卡蜜拉(Camilla)以王后身份配戴，達蘭波笑著說：「如果連這樣都不能終結英國王室，那就沒有任何事物做得到了。」

(中時電子報)