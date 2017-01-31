歪腰！人很美卻不適合 2016她們衣Q需加強

不少女星去年在典禮上穿著褒貶不一。（圖／中時資料照片；達志影像）

看完去年最美的紅毯女星，不意外當然也會有令人傻眼、或褒貶不一的紅毯範例，有些人可能過度走公主風，夢幻太像婚紗，或是造型太過前衛、妝太濃、人美但服裝真的不適合她......等各種原因，期許這些女星今年能再接再勵，大翻身奪下讓人眼睛為之一亮的紅毯皇后寶座吧！

(專題報導)

去年以《再見瓦城》入圍金馬影后的吳可熙，以一身粉紅公主裝走紅毯，卻因裙擺太誇張，遭虧像鳥籠，也有人說像餐桌上防蟲的紗罩。（圖／中時資料照片）

男裝帥氣的賴雅妍，去年金鐘獎上回歸性感女裝現身，但因衣服布料質感與花色，被虧像發霉的毛巾，也有人覺得她髮型略顯累贅，稍嫌可惜。（圖／中時資料照片）

金曲常勝軍蔡健雅，去年以一身金色女戰士禮服現身典禮，上半身看似完美，但下擺的窗型透明設計將她的比例斬斷，近似五五身。（圖／中時資料照片）

身材姣好的李愛綺去年以金色深V禮服現身金曲獎，開岔開到肚臍，性感爆表，卻因妝感太濃被網友嫌棄。（圖／中時資料照片）

珍芳達（Jane Fonda）去年登上金球獎紅毯時以一身米白色禮服現身，可能為了呼應去年流行的一字領，她也選了件頗有相似性的波浪領禮服，但因過度厚重，讓人想到貝殼精。（圖／達志影像）

青春就是本錢，小天后席琳娜（Selena Gomez）去年葛萊美獎時選穿細肩帶低胸亮藍色禮服，上衣僅用一個V字遮住兩點與肚臍，雖性感卻因髮型太過凌亂、妝感太濃，被嫌喪失原有氣質。（圖／達志影像）

同樣現身去年葛萊美獎的芙蘿倫絲威爾希（Florence Welch），選穿一襲粉紅色垂墜禮服，被虧像睡袍，上頭的星星月亮也相當有漫畫感，少女風十足但或許不太適合當典禮禮服。（圖／達志影像）

超模海蒂克隆（Heidi Klum）也有失手的時候，去年奧斯卡獎她選穿斜肩紫羅蘭色禮服現身，薄紗與假花，讓人聯想到婚禮上的伴娘禮服，也有人說像舞台劇的廉價戲服。（圖／達志影像）

身為金卡達夏家人，使坎達兒珍娜（Kendall Jenner）一舉一動相當受矚，去年坎城影展她以碎花透視裝現身，卻因髮型與服裝質感，被虧像是從電影《阿珠與阿花》那時代走出來的人。（圖／達志影像）