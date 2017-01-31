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Baby打入最貴婚紗名人榜 昆凌成遺珠網友妙回

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外媒公布最貴婚紗名人榜，網友認為昆凌成遺珠。（圖／達志影像、中新社、davidbeckham Instagram、資料照片）
外媒公布最貴婚紗名人榜，網友認為昆凌成遺珠。（圖／達志影像、中新社、davidbeckham Instagram、資料照片）

結婚穿上婚紗是許多嚮往婚姻的女孩的夢想，前陣子外國網站《Cosmopolitan》、《goodhousekeeping》評選出最貴婚紗名人榜，剛生下寶貝兒子的Angelababy以V領公主式的Dior婚紗入選，與凱特王妃、黛安娜王妃齊名，《新浪娛樂》則舉出劉詩詩價值1500萬台幣的婚紗應入榜，而粉絲們替天王周杰倫妻子昆凌抱不平，認為她的絕美婚紗也該獲得青睞進入最貴榜，有網友妙回安慰沒入圍沒關係，「但是她老公很貴啊」。

(專題報導)

1981年黛安娜王妃的世紀婚禮至今仍被視為經典，當時她選穿價值約1.2萬美金的婚紗，經換算後現今市值已達3.1萬美金，再加上手工縫製的細節與珠寶，使整套禮服被視為無價。（圖／達志影像）
1981年黛安娜王妃的世紀婚禮至今仍被視為經典，當時她選穿價值約1.2萬美金的婚紗，經換算後現今市值已達3.1萬美金，再加上手工縫製的細節與珠寶，使整套禮服被視為無價。（圖／達志影像）
1999年維多利亞嫁給貝克漢，當時她選穿Vera Wang的婚紗，價值約10萬美金。（圖／翻攝自davidbeckham Instagram）
1999年維多利亞嫁給貝克漢，當時她選穿Vera Wang的婚紗，價值約10萬美金。（圖／翻攝自davidbeckham Instagram）
凱特王妃2011年完婚，讓外界再度有機會一睹王室婚禮的規模，據悉她的皇冠是英女皇借戴的Cartier鑽冠，婚紗由Alexander McQueen的創意總監，價值40萬美金。（圖／達志影像）
凱特王妃2011年完婚，讓外界再度有機會一睹王室婚禮的規模，據悉她的皇冠是英女皇借戴的Cartier鑽冠，婚紗由Alexander McQueen的創意總監，價值40萬美金。（圖／達志影像）
潔西卡貝兒2012年嫁給賈斯汀，她與一般新娘不同，選穿粉紅色的禮服，外傳價值10萬美金。（圖／達志影像）
潔西卡貝兒2012年嫁給賈斯汀，她與一般新娘不同，選穿粉紅色的禮服，外傳價值10萬美金。（圖／達志影像）
梅開三度的「豐臀金」金卡達夏現今與饒舌歌手肯伊威斯特婚姻幸福，前年兩人在義大利完婚，金卡達夏選穿纪梵希高級女裝的白色長尾婚紗，價值約40萬美金。（圖／達志影像）
梅開三度的「豐臀金」金卡達夏現今與饒舌歌手肯伊威斯特婚姻幸福，前年兩人在義大利完婚，金卡達夏選穿纪梵希高級女裝的白色長尾婚紗，價值約40萬美金。（圖／達志影像）
Angelababy前年10月與黃曉明完婚，王子公主的童話有了幸福結局，自然需要經典婚紗來見證，Baby當時選穿Dior高級訂製服，裙擺有3米長，價格雖不得而知，但外傳整場婚禮前後花了10億台幣，可說是最奢華婚禮。（圖／中新社）
Angelababy前年10月與黃曉明完婚，王子公主的童話有了幸福結局，自然需要經典婚紗來見證，Baby當時選穿Dior高級訂製服，裙擺有3米長，價格雖不得而知，但外傳整場婚禮前後花了10億台幣，可說是最奢華婚禮。（圖／中新社）
劉詩詩去年3月在峇里島與吳奇隆完婚，據悉她的婚紗價值1500萬台幣（約47萬美金），是由20位巴黎工匠耗費500小時製作完成。（圖／取自新浪娛樂）
劉詩詩去年3月在峇里島與吳奇隆完婚，據悉她的婚紗價值1500萬台幣（約47萬美金），是由20位巴黎工匠耗費500小時製作完成。（圖／取自新浪娛樂）
天王周杰倫前年1月在英國迎娶昆凌，新娘選穿MIKAEL D.婚紗，心型露背結合蓬裙，配合4公尺的裙襬，相當甜美動人，價值約200萬台幣，沒打入最貴婚紗榜，被網友評為遺珠。（圖／資料照片；翻攝自微博台灣）
天王周杰倫前年1月在英國迎娶昆凌，新娘選穿MIKAEL D.婚紗，心型露背結合蓬裙，配合4公尺的裙襬，相當甜美動人，價值約200萬台幣，沒打入最貴婚紗榜，被網友評為遺珠。（圖／資料照片；翻攝自微博台灣）

關鍵字：周杰倫昆凌 劉詩詩
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