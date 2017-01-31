圖輯》世界上最絢爛繽紛工作是這個！

賈米清真寺是阿富汗最大的清真寺，同時也是世界最大清真寺之一。（圖片來源：Alexandra Reynolds）

清真寺。（圖片來源：Alexandra Reynolds）

清真寺的外牆上鑲嵌著華麗的磁磚。（圖片來源：Alexandra Reynolds）

阿富汗工人在工作檯旁，製作世界上最多彩的世界──赫拉特（Harat）省賈米清真寺的外牆磁磚。它是阿富汗最大的清真寺，同時也是世界最大的清真寺之一，能容納8萬人同時做禮拜。

清真寺座落在阿富汗西部省份赫拉特首府赫拉特城，始建於15世紀，以藍色為基調，鑲嵌上多彩繽紛、錯綜複雜的馬賽克磁磚。歷經風霜與戰爭，許多磁磚剝落，清真寺旁的工作坊中的9位工人，便是這些華美磁磚的背後功臣。

(中時電子報)

Hassan負責管理工作坊內的8位師傅與學徒，以及接待遊客。Hassan已經在這工作長達16年了。（圖片來源：Alexandra Reynolds）

Hassan努力以英文逐步介紹磁磚的製作流程，遇到不會的地方會拿出隨身小筆記本翻查。（圖片來源：Alexandra Reynolds）

磁磚的圖案是由師傅先以鉛筆描繪，沿線刺出大量小孔，再用木炭拍打，便可以將圖案轉印的磁磚上，再以黑色油漆勾勒。（圖片來源：Alexandra Reynolds）

燒製瓷磚的窯爐。（圖片來源：Alexandra Reynolds）

清真寺的修複所費不貲，即便有阿富汗富人和基金會捐款，但仍遠遠不及。（圖片來源：Alexandra Reynolds）