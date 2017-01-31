沈玉琳年後開機！努力拚第二胎

沈玉琳計劃年後要跟芽芽拚第二胎。（圖／本報系資料照片）

「荒謬大師」沈玉琳與老婆芽芽結婚近7年，育有愛女「妍妍」，可愛的妍妍即將滿2歲，沈玉琳更計劃年後要跟芽芽「開機造人」，幫妍妍添個弟弟、妹妹，尤其夫妻倆都很喜歡小孩，沈玉琳也說：「一個不夠，兩個三個、甚至五個我都OK」。

自己當了爸爸才知道小孩可愛之處！沈玉琳坦言：「以前看別人小孩都覺得很吵」，直到自己生了小孩，沈玉琳才知道自己喜歡小孩「發現小孩是天使」，而農曆年後，沈玉琳也將準備第二胎。

愛女妍妍即將滿2歲，不僅身高抽長、也遺傳媽媽的美人基因，五官越來越精緻，彷彿縮小版芽芽，身為爸爸的沈玉琳不但沒吃醋，反而直說是「好的開始」，談到女兒，沈玉琳笑容滿面，喜悅之情藏也藏不住。

(專題報導)